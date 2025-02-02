В скором времени в Украине начнет действовать закон, предусматривающий штрафы за недопуск к укрытиям - это не гарантирует беспрепятственный доступ ко всем объектам защитного фонда.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Закон №4200-IX, подписанный президентом Владимиром Зеленским 29 января, вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе. Он предусматривает следующие санкции:

За недопуск до укрытия – штраф от 1700 до 3400 грн.

– штраф от 1700 до 3400 грн. За ненадлежащее содержание укрытия, что делает его непригодным , — от 2550 до 5100 грн.

, — от 2550 до 5100 грн. За повторное нарушение в течение года штраф от 5100 до 8500 грн.

штраф от 5100 до 8500 грн. Если нарушение привело к гибели людей или тяжелым последствиям — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

По словам главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елены Шуляк, ответственность будут нести именно руководители учреждений, отвечающих за укрытие, а не отдельные работники, которые могли не допустить людей по другим причинам.

Впрочем, законодательство пока не содержит четких норм по организации доступа к укрытиям, что может осложнить применение штрафов на практике. Реализация закона потребует дополнительных разъяснений и контроля.

Исследование волонтеров Центра гражданских свобод Озона показало, что значительная часть укрытий остается недоступной. По данным экспертов:

В Киеве открыты только 62,6% укрытий , а их состояние оценили всего в 3 балла из 10.

открыты только , а их состояние оценили всего в 3 балла из 10. В Черкассах доступно 48,5% укрытий , в Виннице — 50% , в Николаеве — только треть .

доступно , в — , в — . Худшая ситуация в Чернигове , где с 28% укрытий, обозначенных на карте, реально работают только 15,6% .

Кроме того, многие укрытия остаются недоступными для людей с инвалидностью, хотя приказ МВД разрешает пребывание у них с домашними животными.

Источник: OBOZ.UA

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