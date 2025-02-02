Показатели можно подавать через контроллер, контакт-центр, электронную почту, SMS или чат-бот.

Чтобы избежать некорректных начислений за электроэнергию, украинцам важно своевременно передавать показатели своего счетчика.

Об этом сообщили в "Львовэнергосбыт".

На этот раз внести данные необходимо в период с 30 января по 3 февраля . Если не передать показатели в указанный срок платеж будет рассчитан по среднесуточному объему потребления электроэнергии.

По информации "Львовэнергосбыт", бытовые потребители должны подавать данные ежемесячно - начиная за два дня до конца расчетного месяца и не позднее третьего дня следующего месяца.

Как можно передать показатели счетчика:

через контроллера,

по телефону в контакт-центр,

по электронной почте,

SMS-сообщением,

в чат-боте.

Контактную информацию и ссылку на официальные соцсети можно найти на сайте компании.

Напомним, о состоянии повышения тарифа на электроэнергию произошло 1 июня 2024 года, и сейчас стоимость составляет от 2,64 до 4,32 грн/кВт·час. Этот тариф остается неизменным до 30 апреля 2025 года. Таким образом, в феврале украинцы продолжат платить 4,32 грн/кВтч. В то же время, для владельцев двухзонных счетчиков в период с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф — 2,16 грн/кВт·час.

Согласно правительственному постановлению, для граждан, официально установивших электроотопительные системы, предусмотрен льготный тариф на электроэнергию. В частности, с 1 октября по 30 апреля они будут платить 2,64 грн/кВтч, при условии, что их месячное потребление не превышает 2000 кВтч.

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