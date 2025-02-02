Она пыталась снять 10 тысяч гривен через банкомат самообслуживания ПриватБанк, используя карту другого банка.

Украинка столкнулась с проблемой при снятии наличных в банкомате государственного ПриватБанка – средства с ее счета списали, но банкомат их не выдал.

Об этом сообщает портал "Минфин". Из-за технического сбоя ПриватБанка клиентке придется ждать возврата собственных денег до полугода.

По словам пострадавшей, инцидент произошел еще 31 декабря 2024 в Ровно, в ТЦ "Злата Плаза". Она пыталась снять 10 тысяч гривен через банкомат самообслуживания ПриватБанк, используя карту другого банка. Однако вместо наличности устройство сообщило о технической неисправности, и средства исчезли, хотя со счета их списали.

Женщина сразу обратилась в ПриватБанк и подала заявку на возврат денег. Но прошел месяц, а средства до сих пор не вернули.

"Неужели это проблема — вернуть клиенту его собственные деньги, на это, думаю, неделю времени хватило бы провести инкассацию, и перечислить средства владельцу", — возмущается потерпевшая.

Как объясняют эксперты, возврат средств после сбоя в банкомате ПриватБанка может быть длительным процессом. В таких случаях клиенту необходимо обратиться в свой банк (эмитент карты) или позвонить в службу поддержки. Далее следует подать заявку, которую ПриватБанк будет рассматривать в течение определенного срока.

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