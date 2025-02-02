Украинские пенсионеры часто недовольны размером пенсий и возрастными надбавками, не отвечающими их ожиданиям.

Многие украинские пенсионеры считают свои выплаты слишком малыми - к тому же некоторые из них сталкиваются с разочарованием, когда возрастная надбавка оказывается ниже ожидаемой.

Украинцам объяснили, что не столько с надбавками к украинским пенсиям.

Размер пенсии определяется, в частности, сравнением заработной платы человека со средней зарплатой по стране на момент его работы. Если в советское время определенный уровень дохода позволял жить достойно, то в современных реалиях такие показатели, основанные на формуле расчета, существенно обесцениваются. Кроме того, по нынешним правилам 25 лет стажа обеспечивают всего 25% от расчетной зарплаты.

Чтобы получать минимальную пенсионную выплату на уровне 3370 гривен, необходимо:

или достигнуть 80-летнего возраста;

или иметь страховой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

С 1 марта 2024 года размер минимальной пенсионной выплаты составляет 2725 гривен. Эту сумму получают пенсионеры, которые:

не работают;

не имеют необходимого стажа (30 лет для женщин и 35 для мужчин).

Если после всех надбавок пенсия остается ниже этого уровня, назначается адресная помощь, которая доказывает общий размер выплат до 2725 гривен.

По достижении 70 лет пенсионеры могут получить надбавку в размере 300 гривен, что предусмотрено соответствующим постановлением Кабмина. Однако в этом случае адресная помощь, как правило, отменяется. В результате общий размер пенсионной выплаты растет незначительно. Проще говоря, одну прибавку дали, а другую забрали.

Источник: На Пенсии.

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