Звезда двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом хрустящих роллов из лаваша с курицей, которые заменят вам шаурму.

Это идеальное блюдо для того, чтобы вкусно накормить семью или компанию друзей, ведь готовятся такие рулетики очень быстро и просто.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала:

лаваш круглый – 10 шт.

курица (филе или мясо бедра) – 400 г

1 луковица

соль и молотый перец – по вкусу

зелень (петрушка) – 1-2 ст.л.

сухари панировочные - 150 г

сыр (твердый или моцарелла) - 250 г

растительное масло – 30 г

Куриное филе звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает на тонкие полоски, а лук – полукольцами.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла выкладываем курицу с луком, приправляем солью, молотым перцем, по желанию можно добавить любимые специи и жарим минут пять-семь.

Обжаренную курицу с луком звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко перекладывает в миску, добавляет мелко нарезанную петрушку, сметану, при необходимости соли и перца и перемешивает.

На каждый лаваш выкладываем мясную начинку, добавляем немного тертого сыра, подворачиваем края и заворачиваем в рулетик. Часть сыра оставьте для того, чтобы потом посыпать роллы.

В одну миску звезда "Мастер Шеф" выбивает яйца и размешивает их, во вторую – насыпает панировочные сухари. Каждый рулетик из лаваша обмакиваем в яйцо, обваливаем в панировочных сухарях, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и посыпаем сверху тертым сыром.

Запекаем лаваши с курицей в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут. Подавать нужно сразу.

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