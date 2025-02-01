Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила идеальный рецепт для тех, у кого нет времени на приготовление обеда или ужина – куриное филе с перцем и сливками.
Это блюдо станет идеальным дополнением к любому гарниру. Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская особенно любит подавать ее с лапшой, но подойдет также картофельное пюре, булгур, рис и т.д.
Куриное филе – максимально диетическое и быстрое в приготовлении мясо, которое благодаря сливочному соусу получится невероятно вкусным, сочным и нежным. А болгарский перец для этого рецепта подойдет как свежий, так и замороженный.
Для приготовления курицы с болгарским перцем и сливками "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- куриное филе – 1 кг
- перец болгарский – 1 кг
- немного растительного масла для жарки
- соль, копченая паприка – по вкусу
- сливки жирностью 10-15% (холодные) – 200 мл
- мука – 15 г
Болгарский перец и куриное филе звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает тонкие полоски.
На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла сначала начинаем жарить перец. Далее добавляем кусочки курицы, солим, приправляем копченой паприкой и жарим несколько минут, помешивая.
Холодные сливки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает с мукой, добавляет эту смесь в сковороду к курице и перцу, перемешивает и готовит буквально несколько минут, чтобы мука заварилась и соус немного загустел.
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