Гороскоп Таро на эту неделю с 3 по 9 февраля призывает вас использовать творческие способности для преодоления любых препятствий, которые встанут на вашем пути.

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 февраля 2025 года дает представление о том, как каждый знак зодиака может управлять астрологической энергией недели.

Десятка Жезлов на столе, указывая на ряд препятствий в нашей личной жизни, профессиональной жизни и обществе в целом.

Постарайтесь поддерживать свою энергию (и питайтесь здоровой пищей !), чтобы вы могли вынести любые физические и эмоциональные нагрузки.

Помните, что эти испытания не будут длиться вечно, но часто требуют, чтобы вы поднялись и показали им, на что вы способны!

Еженедельный гороскоп Таро для каждого знака зодиака с 3 по 9 февраля 2025 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро недели для Овна: Семерка Жезлов

Овен, Семерка Жезлов — мощная карта, напоминающая вам о том, чем вам пришлось пожертвовать, что вытерпеть и во что вырасти, чтобы стать победителем и достичь всего, чего вы достигли в жизни. Сейчас самое время это защитить!

Не отказывайтесь от того, что принадлежит вам, только потому, что кто-то не верит, что вы заслуживаете победы. Защищайте свою позицию наверху и не позволяйте самосаботажу или негативному внутреннему диалогу взять над вами верх.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро недели для Тельца: Сила

Телец, карта Силы представляет черты знака зодиака Лев: силу, храбрость и амбиции. Это три черты, которые вам предстоит активировать в себе на этой неделе.

Найдите свою внутреннюю силу, понимая, что она может не выглядеть как популярный стереотип силы. Например, если вы боретесь с депрессией, то просто найти в себе силы встать с кровати, чтобы сделать необходимые дела или надеть чистую одежду — это признак успеха.

Развитие эмоционального интеллекта может стать ключом к раскрытию вашей истинной силы — возможно, вам стоит обратиться к наставнику-Льву, который укажет вам путь.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро недели для Близнецов: Тройка Жезлов

Близнецы, карта Тройка Жезлов напоминает о важности выхода из зоны комфорта и взаимодействия с окружающим миром.

Ваше бесконечное любопытство поможет вам узнавать и принимать новое, будь то язык, кухня или даже новый друг из другой части света.

Хотя какое-то время быть бабочкой в ​​ограниченном географическом или социальном кругу может быть весело, сейчас самое время расправить крылья шире и полететь дальше.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро недели для Рака: Четверка Кубков

Рак, Четверка Кубков призывает к необходимости отдыха и релаксации. Пока ваш дом является вашим убежищем, позвольте другим взять на себя часть обязанностей, которые делают его таковым, чтобы у вас было больше времени, чтобы воспользоваться прекрасными возможностями, которые жизнь вам предоставляет.

Делегируйте полномочия, где можете, и сообщайте, в чем вам нужна помощь. Избегайте возведения стен. Если вы чувствуете стресс или беспокойство, сделайте глубокий вдох, расслабьтесь, закройте глаза и прислушайтесь к своему сердцебиению.

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 февраля для Львов (23 июля - 22 августа)

Карта Таро недели для Льва: Двойка Мечей

Лев, Двойка Мечей представляет важное решение на этой неделе. Доверьтесь своему внутреннему голосу, и вы будете знать, что делать.

Выберите путь, который принесет вам счастье, мир, любовь и дружбу. Если ваши ментальные волны не совпадают с кем-то, будь то романтический партнер или друг, спросите себя, почему. Что-то изменилось в ваших отношениях? Ведение дневника может внести ясность.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро недели для Девы: Рыцарь Мечей

Дева, Рыцарь Мечей призывает вас на этой неделе задействовать свою меркурианскую сторону. Несмотря на вашу земную натуру, не забывайте о своем природном интеллекте и креативности.

Решения и идеи, которые вы предлагаете, невероятно умны. Но они могут быть не понятны всем, особенно если они не находятся на вашем уровне знаний или имеют ментальные блоки, мешающие им видеть то, что ясно как день.

Старайтесь следовать тому, что вы знаете лучше всего, а остальное приложится.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро недели для Весов: Колесница

Весы, на этой неделе у вас на столе есть карта Старшего Аркана: Колесница. Эта карта призывает вас двигаться быстро и использовать свои уникальные навыки, таланты и ауру уверенности.

Успокоение неуверенных только приглушит ваш огонь. Пусть ваша внутренняя гармония поможет вам продвигаться вперед дальше и быстрее на этой неделе в областях жизни, которые чрезвычайно важны для вас, особенно в вашей карьере.

Доверьтесь способности вашего воздушного знака справиться со скоростью вашего успеха.

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 февраля для Скорпиона (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро недели для Скорпиона: Императрица

Скорпион, Императрица говорит о необходимости приветствовать изобилие в своей жизни через закон притяжения и проявления. Будьте восприимчивы и знайте свою ценность — все встанет на свои места, когда это будет необходимо.

Вас также призывают одеваться более уверенно и иметь личный взгляд на мелкие детали вашей жизни. В конце концов, императрица непоколебимо смела и отличается тем, кто она есть.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро недели для Стрельца: Дурак

Стрелец, Дурак поощряет необходимость идти в неизвестность, чтобы расширить свои горизонты. Доверие к своей интуиции является ключевым, но остерегайтесь путать страх с интуицией. Страх только удержит вас от прекрасных путей и вечно разворачивающейся судьбы.

Дурак также говорит о людях из вашего круга, которые могут не понимать, почему вы делаете то, что делаете, или что мотивирует эти повороты и повороты. Это отсутствие понимания может заставить их думать, что вы глупы или безрассудны. Попробуйте отсеять советы, которые могут быть нехорошими, а не те, которые указывают на что-то ценное.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро недели для Козерога: Десятка Мечей

Козерог, Десятка Мечей несет с собой предостережение о необходимости быть осторожнее с людьми в вашем кругу общения, особенно если вы уже заметили серьезные тревожные сигналы.

Если вы интуитивно чувствуете, что зеленые глаза зависти влияют на ваш прогресс, измените ситуацию, прежде чем они смогут воспользоваться вашей уязвимостью.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро недели для Водолея: Шестерка Кубков

Водолей, Шестерка Кубков шепчет слова любви, дружбы, товарищества и силы, которые можно найти в кругах, где действительно поддерживают друг друга. Никогда не недооценивайте силу привязанности. Это идеальное противоядие от ситуаций, когда люди могут попытаться вас удержать.

Карта «Шестерка кубков» также указывает на необходимость воспитывать своего внутреннего ребенка (и любых реальных детей в вашей жизни) с помощью наставлений о силе и стойкости.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро недели для Рыб: Рыцарь Пентаклей

Рыбы, Рыцарь Пентаклей — превосходная карта Таро, побуждающая вас принять свои навыки и таланты. Не принижайте себя и не думайте, что вы не заслуживаете восхищения. Вы заслуживаете!

Посмотрите, где вы сейчас — как далеко вы продвинулись! И это не случайно, ведь вы знаете, сколько усилий вы приложили, чтобы сюда попасть.

Ведение дневника на эту тему или написание письма себе в детстве может помочь вам залечить внутренние детские раны и показать, насколько вы способны.

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