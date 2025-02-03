Цены на картофель выросли, но украинцы могут выбрать место для покупок в соответствии со своим бюджетом.

В Украине в январе 2025 г. значительно изменились цены на картофель, что является одним из самых распространенных и доступных продуктов в рационе большинства украинцев.

Согласно данным портала Минфин , по сравнению с декабрем цена на этот овощ выросла.

Так, по информации мониторинга цен, обычный картофель подорожал с 32,57 грн. до 33,50 грн. за килограмм, что является увеличением на 2,9%. Цена на молодой картофель выросла еще больше – с 42,07 грн до 44,90 грн за килограмм. В то же время розовый картофель также стал дороже, поднявшись с 34,17 грн до 35,50 грн за килограмм.

Несмотря на это, потребители могут найти более выгодные предложения. К примеру, наиболее доступные цены на обычный картофель зафиксированы в сети супермаркетов Auchan — 26,50 грн за килограмм, тогда как в Megamarket цена достигает 40,50 грн за килограмм. Такая разница в стоимости позволяет украинцам выбирать места для покупок, учитывая свой бюджет.

Также Politeka писала о том, хватит ли украинцам 1000 гривен на базовый набор продуктов. В соответствии с анализом цен, если приобрести продукты в стандартных упаковках или по килограмму, общая сумма покупки составит 1581,05 грн. Учитывая постоянный рост цены, 1000 гривен явно не хватит для формирования полной базовой корзины.

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