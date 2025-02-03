Заявление должно быть подано в течение 10 календарных дней после демобилизации.

Согласно обновленным изменениям в налоговом законодательстве, мобилизованные физические лица-предприниматели могут быть освобождены от обязанности уплаты ряда налогов и сборов во время прохождения военной службы.

Об этом сообщили на официальном сайте Государственной налоговой службы Украины.

Что не нужно платить мобилизованным ФЛПам

Согласно закону №4113-IX от 4 декабря 2024 года, вносящему изменения в Налоговый кодекс Украины, мобилизованные предприниматели получили ряд налоговых льгот, которые освобождают их от обязанности:

начислять, уплачивать и представлять отчетность по налогу на доходы физических лиц;

начислять, уплачивать и подавать декларации по единому налогу;

начислять, уплачивать и представлять отчетность по военному сбору в составе деклараций по НДФЛ или единому налогу.

То есть, во время военной службы ФЛП не обязаны платить налоги, и за эти нарушения не будут начислены штрафы или пени. Однако важно помнить, что автоматическое освобождение от налогов не предусмотрено, предприниматель должен подать заявление на получение льгот.

Как подать заявку на освобождение от налогов

Для того чтобы использовать льготы, мобилизованному ФЛП необходимо предоставить в налоговую службу копию военного билета или другой документ, подтверждающий его призыв на службу во время общей мобилизации. Заявление следует подать в течение 10 календарных дней после демобилизации.

Особенности для предпринимателей с наемными работниками

Если у мобилизованного ФЛП наемные работники, он должен уполномочить другое лицо на выплату заработной платы. При этом налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый социальный взнос удерживается с дохода, но не уплачивается в бюджет.

После демобилизации у предпринимателя будет 180 дней на расчет с бюджетом, чтобы не получить штраф за неуплату налогов в срок.

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