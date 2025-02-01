Село Ершов расположено всего в 27 километрах от границы с россией, хотя село не попадало под обстрелы, рядом падали снаряды.

В селе Ершов на Черниговщине осталось только три жилых дома, здесь проживает всего шесть человек, из которых трое — переселенцы.

Как живут последние жители села, что в 27 километрах от российской границы раскрыли в сюжете Суспільного.

Большинство домов пусто, а многие из них частично разрушены. Село расположено на краю леса, в него ведут только полевые дороги, а магазина в селе нет — продукты не доставляют.

Чтобы добраться до Ершова, нужно ехать по полевым дорогам. Деревня находится рядом с лесом и имеет несколько деревянных электросопротивлений. К большинству еще целых домов не ведут следы людей.

Один из местных жителей Василий Василенко рассказывает, что всю свою жизнь прожил здесь. Его жена Нина родом из соседнего села Ломанка. Она вспоминает, что ее дедушка прожил в селе 75 лет, а она сама уже 50.

В их доме стены украшены вышитыми картинами, последнюю из которых Нина создала более 20 лет назад. Хлеб она жжет в печи, ведь магазина в деревне нет, и продукты сюда не доставляют. Воду они набирают из колодца, а рядом только заброшенные дворы.

Их улица называется Лесная. Рыжий кот, постоянно крутящийся под ногами Нины, был подарен одним из сыновей. У супругов трое детей, шесть внуков и пятеро правнуков. Они говорят, что им ничего не нужно, только война закончилась и дети вернулись домой.

Нина и Василий держат кур, гусей и трех кроликов. Их пес Мухтар охраняет двор, и недавно он спас курицу, отразив ее у лисы.

Кроме супругов, в селе живет еще одна одинокая пенсионерка и семья переселенцев из Семеновки. Остальные дома на двух улицах села пустые. На местном кладбище осталось около сотни крестов и надгробий.

"Большая была деревня, и в каждом доме жили люди. Теперь никого нет, одни дикие звери", — говорит Нина Василенко. Женщина показывает съемочной группе путь к соседке, живущей за перекрестком. "Вот так я иду к ней, а она - ко мне. Больше никто никуда не ходит", - добавляет она.

Во время прогулки они проходят заброшенное здание бывшего магазина. Продукты, лекарства и газеты для Василенко и Валентины Шкурат регулярно привозит директор сельхозпредприятия из соседнего села Довжик, Светлана Сковородько.

"Мы уже такие, что не знаем ни дня, ни числа, а он сам звонит нам и спрашивает, что купить, что привезти", - рассказывает Валентина.

Село Ершов расположено всего в 27 километрах от границы с россией. Хотя деревня не попадала под обстрелы, рядом падали снаряды. Однажды от взрывной волны в доме Валентины Шкурат треснуло стекло в окнах, и она заклеила его липкой лентой.

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