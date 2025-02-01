На начало 2025 года в Украине зарегистрировано более 10,3 миллионов пенсионеров; из них около 2,8 миллионов продолжают работать, при этом средняя пенсия в стране достигла 5 789,05 гривен.

Это значительно улучшилось по сравнению с предыдущим годом, когда пенсии в среднем выросли на 7,5%, а средняя выплата увеличилась на 403,8 гривны.

Как отмечают в ПФУ, в 2024 году средние пенсионные выплаты работающих пенсионеров в Украине оказались еще больше – 6 302,76 гривны. Это свидетельствует о том, что работающие пенсионеры получают больше поддержки, а выплаты выросли на 11,3% или на 641,71 гривны.

Пенсионеры по возрасту составляют наибольшую часть всех получателей пенсий в Украине – 72,59%. Пенсии по инвалидности получают 15,21% граждан, а в случае потери кормильца выплаты получают 6,51% украинцев. Кроме того, 5,12% пенсионеров получают выплаты за выслугу лет, а социальные пенсии получают 0,53%. Очень малый процент — 0,04% — идет на пожизненное содержание судей.

Ранее Politeka писала , что ПФУ в определенных случаях выплачивает гражданам пенсию авансом – согласно законодательству, в случае отдельных обстоятельств государство обязано произвести выплату сразу за полгода вперед. Это предусмотрено статьей 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Право на получение пенсии за шесть месяцев вперед имеют граждане, выезжающие на постоянное место жительства за границу.

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