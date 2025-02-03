Снижение спроса на кисломолочные продукты также способствовало снижению цен на сырье

В середине января 2024 года в Украине продолжалось снижение закупочных цен на молоко из-за избытка сырья на рынке и уменьшения спроса от молокоперерабатывающих предприятий.

Как объяснил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили, снижение стоимости сырого молока связано с падением спроса на кисломолочные продукты среди потребителей.

"По состоянию на 20 января средняя закупочная цена молока экстра сорта составила 18,40 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн меньше месяца назад. Цены варьируются от 17,50 до 18,70 грн/кг без НДС" , – отметил он.

Цены на молоко высшего качества снизились на 60 копеек — до 18,05 грн/кг без НДС. Молоко первого сорта подешевела на 65 копеек, средняя цена — 16,95 грн/кг без НДС.

Снижение цен на молоко-сырье также обусловлено падением стоимости масла на мировых рынках, что снизило экспорт молочных продуктов и спрос на молоко от переработчиков.

В 2024 году цены на сливочное масло стали основным фактором роста цен на молоко-сырье. Поскольку объемы продаж молочных продуктов на внутреннем рынке уменьшились, молокоперерабатывающим предприятиям, вероятно, потребуется меньшее количество молока. Снижение спроса на кисломолочные продукты способствовало также снижению цен на сырье.

Аналитик прогнозирует, что цены на молоко экстра сорта могут снизиться до 17,50 грн/кг в мае 2025 года, но повышение цен на сливочное масло на международных рынках может снова повлиять на цены в Украине. На мировом рынке ожидается ценовой коридор €40-50 за 100 кг молока-сырья, что обусловлено ростом расходов фермеров. Поэтому значительное снижение цен на молоко в Украине маловероятно.

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