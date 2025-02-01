Аналитики ожидают подорожание доллара, тем временем в бюджете также заложен курс, но ожидания разнятся.

По прогнозам аналитиков, в 2025 году курс доллара в Украине вырастет – ожидается, что к концу года он достигнет рекордного уровня.

Среднегодовой курс, заложенный в государственный бюджет на 2025 год, меньше прогнозов аналитиков, а подобные расчеты также приводит Международный валютный фонд (МВФ).

Так, аналитики ICU отметили, что спрос на валюту в начале января 2025 года несколько снизился по сравнению с декабрем 2024-го, но в целом он оставался выше среднего прошлого года. Они считают, что в ближайшем будущем Национальный банк Украины позволит курсу гривны колебаться вблизи текущего уровня, постепенно снижая давление на валютный курс благодаря повышенным валютным интервенциям.

Это будет способствовать увеличению предложения валюты от экспортеров и уменьшению потребности в интервенциях НБУ. Таким образом, аналитики ожидают подорожание доллара в январе не выше 42,5 грн/доллар, но общая тенденция к ослаблению гривни будет продолжаться в течение года с прогнозируемым курсом на уровне 46 грн/доллар в конце 2025 года.

Кабинет Министров также прогнозирует средний курс доллара в 2025 году на уровне 45 грн/доллар. Этот прогноз отражает среднее значение курса за год, и девальвация гривны будет происходить постепенно без резких колебаний.

Для сравнения: 2024 год начался с курсом 37,55 грн/доллар, а на 31 декабря он вырос до 42,03 грн/доллар (данные НБУ). Таким образом, в течение 2024 гривна девальвировала на 11,8%. Чтобы добиться курса 45 грн/доллар в 2025 году, гривна должна девальвировать еще на 7,1%.

МВФ в декабрьском обзоре также ожидает среднегодовой курс на уровне 45 грн/доллар, а по итогам 2025 прогнозирует, что доллар будет стоить уже 46,8 грн/доллар. Эти прогнозы могут измениться, в частности, в случае завершения войны, что может оказать значительное влияние на валютный рынок.

Правительство Украины в Бюджетной резолюции на три года прогнозирует удорожание доллара до 46,5 грн/доллар в 2026 году. Однако к 2027 году ожидается стабилизация курса и даже ревальвация гривны до 46,4 грн/доллар.

Источник: OBOZ.UA.

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