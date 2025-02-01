Патрульная полиция Киевской области напомнила велосипедистам о важных правилах дорожного движения, которые не только способствуют безопасности, но и помогают избежать штрафов.

Об этом Патрульная полиция Киевской области сообщила в своем Фейсбуке.

В качестве примера они привели случившийся этой ночью случай. "Во время комендантского часа на 103 км автодороги "Киев - Харьков" мы заметили велосипедиста, который нарушал ПДД, ведь на его велосипеде не было световозвращателей", - сообщили правоохранители, обнародовав видео происшествия.

Учитывая опасность движения в темное время суток без должного освещения, полицейские остановили велосипедиста, объяснили причину остановки и выписали штраф согласно части 2 статьи 127 КУоАП. Штраф составляет 340 гривен.

Учитывая частые нарушения ПДД среди велосипедистов, полицейские напомнили об основных правилах:

Велосипедисты должны двигаться по велодорожкам, а если их нет – по крайней правой полосе в один ряд.

Управлять велосипедом на проезжей части разрешается лицам, достигшим 14 лет.

Также есть ряд запретов для велосипедистов:

Запрещается ехать, не держась за руль, или снимать ноги с педалей.

Нельзя переезжать пешеходные переходы на велосипеде (нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу пешком).

Нельзя двигаться по автомагистралям или дорогам, где есть велосипедные дорожки.

Запрещено двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых).

Нельзя держаться за другие средства во время движения.

Также, согласно требованиям, велосипед должен быть оснащен исправными тормозами, звуковым сигналом и световозвращателями (белые спереди, красные сзади, оранжевые по бокам). В темное время суток или при низкой видимости на велосипеде должна быть включена фара.

"Также советуем обеспечить свою безопасность, используя защитное снаряжение, в том числе шлем и налокотники, чтобы снизить риск травмирования при падении", - отметили правоохранители.

В заключение они порекомендовали носить яркую одежду или жилет со световозвращающими элементами для большей заметности на дороге.

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