В феврале 2025 года украинские семьи получат социальные выплаты на детей, размеры которых определяются в соответствии с установленным прожиточным минимумом в стране.
Эти выплаты регулируются Законом "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".
Социальные выплаты для беременных женщин:
В феврале также предусмотрена помощь для работающих беременных женщин. Ее максимальный размер составляет 106,5 тыс. грн в месяц, а минимальный – 7,1 тыс. грн. грн. Выплата будет определена в зависимости от зарплаты женщины за последние 12 месяцев перед отпуском. Для безработных женщин сумма пособия составит 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц - 757 грн.
Выплаты при рождении ребенка:
В феврале 2025 года выплаты при рождении малыша составляют 41,28 тыс. грн. Это будет выплачено в нескольких этапах: единовременно – 10,32 тыс. грн и ежемесячно – по 860 грн в течение трех лет.
Помощь матерям-одиночкам:
Выплаты матерям-одиночкам будут зависеть от возраста ребенка:
до 6 лет - 2,56 тыс. грн;
от 6 до 18 лет - 3,19 тыс. грн;
для студентов стационарной формы обучения в возрасте 18-23 лет – 3,028 тыс. грн.
Алименты для детей:
Размер алиментов для детей в феврале варьируется:
на детей до 6 лет - 2,56 тыс. грн;
на детей от 6 до 18 лет - 3,19 тыс. грн;
на детей в возрасте 18-23 года - 3,028 тыс. грн.
Максимальная сумма алиментов не может превышать десяти прожиточных минимумов. Для детей до 6 лет это 25,63 тыс. грн, а для детей от 6 до 18 лет - 31,96 тыс. грн. грн.
Выплаты на детей на попечении:
Выплаты для детей, над которыми установлена опека, в феврале остаются неизменными:
до 6 лет - 6,4 тыс. грн;
от 6 до 18 лет - 7,99 тыс. грн.
Помощь для детей с инвалидностью:
Для детей с инвалидностью выплаты увеличиваются:
до 6 лет - 8,97 тыс. грн;
от 6 до 18 лет - 11,18 тыс. грн.
Многодетные семьи:
Для многодетных семей предусмотрены выплаты в размере 2,1 тыс. грн на каждого ребенка
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