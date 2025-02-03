Сумма алиментов не может превышать десяти прожиточных минимумов.

В феврале 2025 года украинские семьи получат социальные выплаты на детей, размеры которых определяются в соответствии с установленным прожиточным минимумом в стране.

Эти выплаты регулируются Законом "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Социальные выплаты для беременных женщин:

В феврале также предусмотрена помощь для работающих беременных женщин. Ее максимальный размер составляет 106,5 тыс. грн в месяц, а минимальный – 7,1 тыс. грн. грн. Выплата будет определена в зависимости от зарплаты женщины за последние 12 месяцев перед отпуском. Для безработных женщин сумма пособия составит 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц - 757 грн.

Выплаты при рождении ребенка:

В феврале 2025 года выплаты при рождении малыша составляют 41,28 тыс. грн. Это будет выплачено в нескольких этапах: единовременно – 10,32 тыс. грн и ежемесячно – по 860 грн в течение трех лет.

Помощь матерям-одиночкам:

Выплаты матерям-одиночкам будут зависеть от возраста ребенка:

до 6 лет - 2,56 тыс. грн;

от 6 до 18 лет - 3,19 тыс. грн;

для студентов стационарной формы обучения в возрасте 18-23 лет – 3,028 тыс. грн.

Алименты для детей:

Размер алиментов для детей в феврале варьируется:

на детей до 6 лет - 2,56 тыс. грн;

на детей от 6 до 18 лет - 3,19 тыс. грн;

на детей в возрасте 18-23 года - 3,028 тыс. грн.

Максимальная сумма алиментов не может превышать десяти прожиточных минимумов. Для детей до 6 лет это 25,63 тыс. грн, а для детей от 6 до 18 лет - 31,96 тыс. грн. грн.

Выплаты на детей на попечении:

Выплаты для детей, над которыми установлена ​​опека, в феврале остаются неизменными:

до 6 лет - 6,4 тыс. грн;

от 6 до 18 лет - 7,99 тыс. грн.

Помощь для детей с инвалидностью:

Для детей с инвалидностью выплаты увеличиваются:

до 6 лет - 8,97 тыс. грн;

от 6 до 18 лет - 11,18 тыс. грн.

Многодетные семьи:

Для многодетных семей предусмотрены выплаты в размере 2,1 тыс. грн на каждого ребенка

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