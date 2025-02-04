В Украине для оформления субсидии на газ необходимо иметь один важный документ – справку о состоянии счета, подтверждающую отсутствие задолженности за газоснабжение.

Этот документ обязателен для тех, кто хочет получить государственную помощь для оплаты коммунальных услуг.

Как отмечают на Facebook-странице газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", все желающие могут без проблем оформить нужный документ через личный кабинет на их сайте.

Чтобы получить справку, нужно проделать несколько простых шагов: войдите в личный кабинет на сайте "Нафтогаз Украины"; перейдите в раздел "Онлайн-услуги". Далее найдите в перечне документов опцию "Справка о состоянии счета"; нажмите кнопку "Сформировать". Справка будет доступна для загрузки или отправлена ​​на вашу электронную почту.

В случае возникновения любых проблем с получением справки можно обратиться в службу поддержки ГК "Нафтогаз Украины", которая поможет решить вопрос.

Ранее Politeka также писала , что ПФУ в определенных случаях выплачивает гражданам пенсию авансом – согласно законодательству, в случае отдельных обстоятельств государство обязано произвести выплату сразу за полгода вперед. Это предусмотрено статьей 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Право на получение пенсии за шесть месяцев вперед имеют граждане, выезжающие на постоянное место жительства за границу.

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