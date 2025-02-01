В письмах мошенники призывают людей срочно связаться с представителем налоговой службы.

Как отмечает ГНС, письма выглядят правдоподобно, ведь в них указано имя представителя налоговой, а также телефонный номер для связи. Текст сообщения обычно выглядит так:

"Здравствуйте, [фамилия представителя ДПС], беспокоит. Перескажите, чтобы [Имя, отчество руководителя компании] срочно со мной связался. Тел. +38093265275".

Подобные письма могут вызывать доверие у пользователей, ведь они вроде бы произошли от официальных структур. Государственная налоговая служба уже предупредила граждан об этой мошеннической схеме и подчеркнула, что не использует личные телефонные номера для официальной переписки. В случае получения такого письма не следует реагировать на него или звонить по указанным номерам.

Мошенники используют подмены официальных электронных адресов ГНС, что позволяет им выглядеть убедительно. Поэтому важно помнить, что налоговые органы всегда работают через официальные каналы связи, а не через личные телефоны.

Что делать, если вы получили фейковое письмо

Не отвечайте на подобные сообщения и не звоните по указанным номерам. Проверяйте официальные контакты ГНС на ее вебсайте. Сообщите о полученном фейковом письме ДПС, чтобы помочь предотвратить мошенничество.

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