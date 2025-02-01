Ему инкриминируется государственная измена (ч. 2 ст. 111 УК Украины), за что предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали бывшего украинского военнослужащего, предавшего Украинцу еще в 2014 году.

Подробности сообщила пресс-служба ГБР.

Как выяснилось, после захвата его части в Симферополе в 2014 году военный добровольно присягнул на верность России. Известно, что родители предателя проживают в Полтавской области.

После начала полномасштабного вторжения он присоединился к российским военным штурмовикам 123 омб России и боролся против Украины.

В январе 2025 г. во время штурма позиций врага на Донецком направлении бывший военный был захвачен в плен Вооруженными Силами Украины.

Ему инкриминируется государственная измена (ч. 2 ст. 111 УК Украины), за что предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Напомним, что ранее на Харьковщине ДБР разоблачило миллионные сделки чиновников на ремонте дорог в одной из территориальных общин.

Сотрудники ДБР во взаимодействии с ДСР Нацполиции и СБУ разоблачили группировку, в которую входили чиновники одной из территориальных общин Харьковщины и коммерсанты. Они завладели почти 20 млн. гривен средств, которые предназначались для ремонта дорог.

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