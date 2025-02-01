Индекс Биг-Мака сравнивает цены на стандартный набор товаров, в том числе бургер Биг-Мак в разных странах, что позволяет оценить реальный курс валют.

Гривна опустилась на шестую позицию с конца в списке самых недооцененных валют мира, согласно обновленному индексу Биг-Мака.

Стало известно как оценили курс валюты в Украине.

Индекс Биг-Мака, созданный журналом The Economist в 1986 году, основан на принципе паритета покупательной способности (ПКС). Он сравнивает цены на стандартный набор товаров, в частности, бургер Биг-Мак, в разных странах, что позволяет оценить реальный курс валют.

Сегодня в Украине Биг-Мак стоит 120 гривен, в то время как в США – 5,79 доллара. По этим данным курс гривны недооценен на 50,7% по отношению к номинальному обменному курсу 42,0 гривны за доллар. В то же время, курс по покупательной способности должен быть на уровне 20,73 гривны за доллар.

За последние годы данные индекса показывают значительную недооцененность гривны, что, однако, сдерживает дальнейшую девальвацию гривны.

К началу 2025 года наиболее недооцененными валютами стали валютные единицы таких стран, как Тайвань, Индонезия, Индия, Египет и Южная Африка.

Среди переоцененных валют — швейцарский франк (на 38,0%), аргентинское песо (на 20,1%), уругвайское песо (на 19,3%), норвежская крона (на 15,3%), евро (на 2,8%) и колонн Коста-Рики (на 1,9%).

Источник: Economist.

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