После начала полномасштабной войны с Россией София Ротару значительно снизила свою публичную активность, а ее внук Анатолий Евдокименко сумел "чудом" уехать за границу и теперь продолжает строить карьеру в Европе.

О жизни внука Ротару рассказало издание Телеграф .

Более того, многие считают, что именно благодаря влиянию знаменитой бабушки он смог бежать из Украины.

Анатолий, выступающий под сценическим псевдонимом SHMN, уже давно увлекается электронной музыкой, начиная свое творчество с 2008 года после влияния британского диджея Карла Кокса. Однако война изменила его планы, и он решил начать новую жизнь за границей. Его первая попытка побега вместе с отцом Русланом на лодке в Молдову потерпела неудачу, вызвав немалый резонанс, но впоследствии ему удалось пересечь границу. Где именно поселился Анатолий, остается загадкой, поскольку полностью скрывает свое место, не публикуя геолокации в своих соцсетях.

Музыкант продолжает развивать свою карьеру под псевнимом SHMN. Его последний альбом "Король и королева" активно продвигается в американском радиошоу Eklektisch, специализирующемся на электронной музыке. Хотя сценическое имя вызывало некоторые сомнения из-за его сходства с российским артистом, поддерживающим путинский режим, Анатолий пока не комментирует эти данные.

Относительно его публичной деятельности он не ведет активный профиль в соцсетях. В 2023 году он поделился фото, где похвастался фотосессией, подписав ее цитатой "Фауста" Гете: "Я часть той силы, которая всегда хочет зла ​​и всегда творит благо". Анатолий также показал свою новую девушку – украинскую супермодель Элизабет Трейгерман.

К тому же его сестра, Соня Евдокименко, также живущая за границей, неоднократно показывала общие фото с братом, а сам Анатолий после длительной паузы снова показал свой вид в соцсетях, похваставшись тренировками в спортзале.

Что внук Софии Ротару говорит о войне

Что касается отношения Анатолия к войне в Украине, то его публичные высказывания по этому вопросу ограничиваются лишь одним комментарием о том, что он "должен был это сделать", имея в виду выезд за границу. В одном из интервью он отметил, что радикальные трансформации в мире и пандемия преуспели, а также война оказывают глубокое влияние на людей. Он подчеркнул сохранение нравственного достоинства и необходимость объединения для решения глобальных проблем. Протес о войне в Украине Анатолий молчит, а на его страницах в соцсетях нет ни одного поста о российской агрессии или поддержке ВСУ.

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