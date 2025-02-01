Первым пошел служить средний сын Саша – младший сын Вова просто сбежал из дома и ушел добровольцем, затем к ним присоединился мужчина, а уже после него и старший сын Сергей.

Семья Валентины Шатравки из Одессы стала частью борьбы за Украину во время полномасштабной войны - муж и три сына присоединились к вооруженным силам.

Как сообщили в Суспільному, семья приехала в село Белуховка в Полтавском районе, где прожила 15 лет, чтобы почтить память сына на 40-й день после его гибели. Именно в этой деревне их застала война.

Первым пошел служить средний сын Саша. Он начал срочную службу, попал в Донбасс и так и остался. Сейчас он – ветеран войны, получил ранения. Младший сын Вова просто сбежал из дома и ушел добровольцем. Затем к ним присоединился мужчина, а уже после него и старший сын Сергей. Валентина с дочерью остались вдвоем.

Дочери Анне сейчас 19, сыновьям Владимиру и Александру – 21 и 22 года, а Сергею было 29, когда он погиб во время третьего боевого выхода.

Он закончил здесь школу, родился и жил здесь. После школы поехал в Харьков учиться и пошел на срочную службу. Он мог бы не идти на войну, ведь был очень верующим человеком. На срочной службе он служил без присяги и оружия, так же пошел и в зону боевых действий Я спрашивала его, как он будет без оружия. прятаться", – рассказала Валентина.

Дочь Анна вспоминает, как брат Сергей всегда поддерживал семью. "Он был как стена, помогал во всем. Работал на нескольких работах, чтобы помочь мне, пока я не работала. Когда ему исполнилось 29, он так и не смог уехать из ТЦК, но я пыталась поддерживать его", – сказала Анна.

В настоящее время муж Валентины и младший сын Владимир находятся на фронте. Владимир рассказывает, как тяжело было переправляться через реку Херсонской области, где они выполняли боевые задания.

"Страшнее всего было переправляться на левый берег, когда постоянно целили по лодке. Я был на двух выходах, один из которых у Крынки, а второй - на острове между берегами", - делится Владимир.

Владимиру сейчас 21 год, он служит с 18, и сейчас хочет демобилизоваться.

"После гибели брата тяжело. Я был на боевых позициях и именно тогда узнал, что Сергей погиб. Молодость проходит, я ушел молодым, и теперь еще не возвращался", – с болью говорит Владимир.

На вопрос, дающий ей силы жить дальше, Валентина отвечает: "Мои дети дают мне силы. Я знаю, что их нужно поддерживать, помочь им найти свое место в жизни. Мечта – это окончание войны и победа".

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.