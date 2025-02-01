В Украине снова наблюдается рост цен на гречку, и, по прогнозам экспертов, этот процесс только набирает обороты.

После праздников цены на популярную крупу начали быстро расти, и уже в феврале стоимость килограмма гречихи может достигнуть 60 гривен.

Как пишет 24 канал, хотя сейчас цены еще не превысили рекордных 75 гривен, зафиксированных в декабре 2022 года, эксперты предупреждают, что тенденция к удорожанию остается.

По словам специалистов, подорожание гречки произошло раньше, чем ожидалось. Сначала предполагалось, что цены на крупу начнут расти поближе к весне, но уже после зимних праздников цены поползли вверх.

"Ожидания, что очередная волна подорожания начнется ближе к весне, не оправдались. Как только закончились праздники, цены снова поползли вверх", - говорит эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук.

Рост стоимости гречки, по словам эксперта, связан с несколькими факторами: ростом производственных затрат, сезонными колебаниями на рынке и общей ситуацией в аграрном секторе. Проблемы с поставкой и колебания в урожайности также влияют на стоимость продукта, традиционно одного из основных в рационе многих украинцев.

"До отметки 75 гривен за килограмм, как это было в конце 2022 года, еще далеко. Однако потребителям следует быть готовыми к росту цен в ближайшее время", – заключает Гук.

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