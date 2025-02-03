Владельцы недвижимости, которая расположена на временно оккупированных территориях или разрушена, могут обратиться в налоговую службу для сверки данных и освобождения от налоговых обязательств.

В 2025 году налог на недвижимость будет оставаться важным финансовым обязательством для собственников жилья, площадь которого превышает установленные законом нормы.

Рассказываем, кому придется платить налог на недвижимость в 2025 году.

Кому придется платить налог

Согласно действующему законодательству, ежегодный налог на недвижимое имущество уплачивают собственники жилья, площадь которого превышает установленные лимиты:

60 кв. м – для квартир независимо от их количества;

120 кв. м – для частных домов;

180 кв. м – для объектов смешанного типа (квартира+дом одновременно).

Облагаются только «лишние» квадратные метры, превышающие эти нормы.

Размер налога в 2025 году

Ставка налога определяется местными органами власти и зависит от месторасположения жилья. Однако она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр сверх нормы.

С учетом повышения минимальной зарплаты до 8000 грн, максимальная ставка налога в 2025 году составит 120 грн/кв. м. К примеру, если площадь квартиры составляет 80 кв. м (т.е. на 20 кв. м больше нормы), сумма налога будет такой: 20×120 = 2 400 грн в год.

Сроки уплаты

Налоговые органы должны отправить уведомление о начислении налога до 1 июля 2025 года . После этого у владельца есть 60 дней на оплату.

Если уведомление не поступило, согласно Налоговому кодексу, плательщик освобождается от ответственности за несвоевременную уплату.

Штрафы за просрочку платежа

За несвоевременную уплату налога предусмотрены штрафные санкции:

5% суммы долга – если задержка составляет до 30 дней;

10% от суммы долга – если просрочка превышает 30 дней.

Кроме того, на долг начисляется пеня в размере 120% годовой учетной ставки Национального банка . В случае неуплаты налоговые органы могут инициировать принудительное взыскание через суд, что может привести к аресту счетов и имуществу должника.

Налог на элитную недвижимость

Для владельцев крупных объектов предусмотрено дополнительное налогообложение:

Квартиры площадью более 300 кв .

Дома площадью более 500 кв. м .

В таких случаях к основному налогу прилагается 25 000 грн в год за каждый объект.

Льготы для жилья на оккупированных территориях или поврежденного в результате боевых действий

Владельцы недвижимости, которая расположена на временно оккупированных территориях или разрушена, могут обратиться в налоговую службу для сверки данных и освобождения от налоговых обязательств. На это дается 60 дней с момента получения налогового уведомления.

Источник: Новости.LIVE

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