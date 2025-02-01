В результате этой схемы бюджет общины понес убытки на сумму почти 20 миллионов гривен.

Сотрудники ДБР совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции и СБУ разоблачили группировку, в состав которой входили чиновники одной из территориальных общин Харьковщины и бизнесмены.

Подробности сообщили в ДБР.

Они завладели почти 20 миллионами гривен, которые должны были быть использованы для ремонта местных дорог.

Организатором схемы стал заместитель председателя общины, который в 2023 году инициировал заключение 12 контрактов на ремонт дорог с двумя заранее определенными предприятиями.

Он привлек мобилизованного специалиста для проведения технического надзора за ремонтом, хотя находился на военной службе. В незаконной схеме также принимали участие директор частного предприятия, два прораба, работник коммерческой организации и уполномоченное лицо, ответственное за закупки.

Для присвоения средств злоумышленники завышали объемы работ, снижали качество материалов, таких как асфальт, песок и щебень. Специалист, ответственный за техническое наблюдение, даже не выезжал на объекты, а подписывал готовые документы без проверки выполненных работ.

В результате этой схемы бюджет общины понес убытки на сумму почти 20 миллионов гривен. Во время обысков у фигурантов было изъято более 1 миллиона гривен наличными и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Шесть человек, среди которых директор предприятия и бухгалтер, подозреваются в организации преступной группы, присвоении и растрате государственных средств, а также служебных подлогах. Санкции статей предусматривают наказание до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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