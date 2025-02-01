88% респондентов поддерживают идею лишения этой категории граждан социальной помощи на детей, если они не работают и не платят налоги в Польше.

Это показали результаты опроса центра IBRiS, опубликованного польским изданием Rzeczpospolita. Оказалось, что почти все польские граждане поддерживают сокращение социальных выплат для тех украинских беженцев, которые не работают, тогда как только 3,2% оценивают такую ​​инициативу как "скорее плохую" или "однозначно плохую". Интересно, что эта поддержка не зависит от политических взглядов респондентов.

Предложение ограничить социальную помощь для безработных украинцев недавно озвучил кандидат в президенты Польши от правящей партии "Гражданская коалиция", мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Премьер-министр Дональд Туск также заявил, что правительство рассмотрит эту инициативу, которая уже вызвала определенную дискуссию среди польских политиков.

В прошлом году польское правительство уже уменьшило расходы на программу "800+" для иностранцев, оставив выплаты только для детей, обучающихся в польских школах. Этот шаг, по словам сенатора от "Гражданской коалиции" Кшиштофа Квятковского, позволил увеличить количество учеников в польских школах на 20 тысяч.

Однако не все соглашаются с ограничением льгот для украинцев. Бывший замминистра семьи Бартош Марчук выразил оговорку о возможных последствиях таких изменений, отметив, что это может побудить рабочих из Украины переезжать в Германию, где условия для них могут быть более благоприятными.

"Мы же не хотим толкать людей из Украины, работающих у нас, в Германию", - отметил он.

Источник: Rzeczpospolita .

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