Она также рассказала, что сильно скучала по своим детям и очень ждала момента встречи с ними.

Военнослужащая Волынского пограничного отряда Ольга вернулась домой после полугодовой ротации в зоне боевых действий Харьковщины.

В Луцке ее встретили дети, с которыми она не виделась несколько месяцев. Трогательное видео воссоединение семьи опубликовало Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Летом 2024 года Ольга, военнослужащая Волынского пограничного отряда, присоединилась к комендатуре быстрого реагирования и отправилась в Харьковскую область для выполнения боевых задач. Это была ее третья и самая продолжительная ротация на восток.

Ольга вместе с коллегами-поварами снабжала бойцов горячими блюдами, работая в условиях постоянной опасности, под взрывы снарядов и прицелом вражеских дронов.

Всегда старались приготовить что-нибудь вкусненькое, испечь сладости, чтобы ребята могли немного ими полакомиться. Эта ротация пришлась на рождественско-новогодние праздники, поэтому готовили и традиционный ужин на Сочельник, чтобы почувствовать праздничное настроение и создать частичку семейного уюта вдали от своих родных", — сказала Ольга.

Она также рассказала, что сильно скучала по своим детям и очень ждала момента встречи с ними. В свою очередь, дети Ольги признались, что волновались за маму и мечтали обнять ее, наконец вернувшись домой.

Они не виделись полгода. И вот эта долгожданная встреча Ольги со своими детьми. Крепкие объятия, слезы радости и безудержные эмоции.

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