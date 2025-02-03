Украинские коллекционеры активно скупают редкие монеты , и некоторые из них могут принести владельцам немалую прибыль.
О стоимости монет номиналом 2 копейки рассказали в портале "Монеты-ягодки".
Перед продажу важно определить штамп монеты, ведь именно он влияет на рыночную стоимость. Реализовать редкие копейки можно через онлайн-аукционы или специализированные нумизматические платформы.
Какие 2 копейки можно выгодно продать
2 копейки 1992 года
Эта монета так и не была запущена в обращение – в 1992 году на Луганском станкостроительном заводе изготовили только пробную партию. Из-за ошибки в эскизах все экземпляры получили дефект — узкий венок. Стоимость на аукционах может достигать 30000 грн.
2 копейки 1994 года
Среди монет в этом году особый интерес представляет вариант со штампом 2(10 к.)АА. Различается широким кантом на аверсе. Уникальность в том, что для чеканки использовали штемпель от 10-копеечной монеты того же года, хотя его диаметр был меньше. Поэтому образовался специфический дефект, а сами монеты получили название "перепутки". Их стоимость стартует от 4500 грн.
2 копейки 2003 года
Этот номинал чеканил для годового набора Национального банка, однако часть монет, вероятно, попала в обращение. Известен только один штамп — 1ДА, изготовленный из нержавеющей стали, притягиваемой магнитом. В хорошем состоянии такая монета стоит до 5 000 грн., а экземпляры с повреждениями оценивают до 2 000 грн.
Как продать редкие монеты
Чтобы выгодно реализовать редкие копейки, необходимо:
Определите год выпуска и проверьте штамп.
Оцените состояние монеты.
Разместить объявление на специализированных сайтах или аукционах.
Сравнить предложения коллекционеров и выбрать самое выгодное.
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