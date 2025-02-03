Осужденный по решению суда должен компенсировать более 16 миллионов гривен.

Соломенский районный суд Киева вынес приговор по делу о хищении средств АО "Райффайзен Банк".

Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном на Опендатаботе.

Бывший кассир признан виновным в собственности 400 тысяч долларов США и приговорен к 10 годам заключения.

Как произошло похищение

Согласно материалам суда, опубликованным OpenDataBot, кассир, имея доступ к хранилищу банка, тайно вынес вакуумно упакованную наличность, спрятал ее в рюкзаке и покинул помещение. Инцидент произошел 11 июня 2024 года. Часть средств он временно спрятал под столом, а затем вынес из банка и потратил на покупку валюты.

Позиция суда

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину, однако, по мнению судьи, не проявил покаяния и не принял никаких мер по возврату похищенных средств.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (владение чужим имуществом в особо крупных размерах в условиях военного положения). Ему назначили 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и запретили занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на два года.

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