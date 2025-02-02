Шакшука – это яркое блюдо с Востока, сочетающее сочные томаты, ароматные специи и нежные яйца, готовясь преимущественно на оливковом масле.
Рецептом шакшуки поделилась Мастер Шеф Татьяна Литвинова.
Гастрономы и кулинары отмечают: правильно приготовленная шакшука – это баланс кислотности и сладости. Лучшие помидоры – алые, сладкие, сочные. Их гармонично дополняют сезонные мясистые перцы и специи, такие как орегано, зира и красный перец. Готовить блюдо рекомендуется на оливковом масле, что придает ему насыщенность без чрезмерной жирности.
Ингредиенты:
2 ст.
1 луковица (мелко нарезанная)
1 красный болгарский перец (нарезанный кубиками)
2 зубчика чеснока (мелко нарезанные)
1 ч. л. молотого тмина
1 ч. л. паприки
½ ч. л. кайенского перца (по желанию)
4 средних помидора (или 1 банка томатов в собственном соке)
Соль и перец по вкусу
4 яйца
Зелень (кинза, петрушка) для подачи
Сыр фета (опционально)
Разогрейте оливковое масло в глубочайшей сковороде. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте его до прозрачности. Затем добавьте нарезанный кубиками болгарский красный перец и измельченный чеснок, обжарьте еще несколько минут. Добавьте молотый тмин, паприку, кайенский перец (по желанию) и хорошо перемешайте.
Добавьте нарезанные помидоры или консервированные помидоры, посолите и поперчите по вкусу. Тушите на среднем огне примерно 10–15 минут, пока соус не загустеет. Сделайте ложкой несколько углублений в соусе и аккуратненько разбейте в их яйца. Откройте крышку и готовьте 5–7 минут, пока белки не схватятся, а желтки остаются слегка редкими.
Перед подачей посыпьте блюдо измельченной зеленью, можно добавить немного феты. Подавайте шакшуку горячим вместе с хлебом или лавашем.
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