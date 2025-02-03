Голосеевский районный суд Киева признал виновным мужчину, предлагавшего незаконное оформление инвалидности за денежное вознаграждение.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Опендатаботе .

За 12 500 долларов США он гарантировал получение фиктивной III группы инвалидности, утверждая, что имеет связи среди врачей и должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Как говорится в приговоре суда, опубликованном на платформе Опендатабот, обвиняемый не был официально трудоустроен и не имел судимостей. В сентябре 2023 г. он вышел на связь с гражданином, который искал незаконный способ получения группы инвалидности. Во время встречи в общепите мужчина заявил, что сможет сфальсифицировать медицинскую историю и обеспечить принятие необходимого решения.

Правоохранительные органы задокументировали передачу взятки в два этапа: 2500 долларов США в сентябре и еще 2500 долларов в октябре 2023 года. После получения второй части средств злоумышленник был задержан.

В ходе судебного процесса обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил изложенные факты и выразил раскаяние. Суд назначил ему штраф в размере 183 101 грн., что соответствует сумме полученной незаконной прибыли.

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