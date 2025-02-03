Следствие установило, что он получил не менее шести повесток, пять раз его принудительно доставляли в военкомат, однако службы он так и не проходил.

Куликовский районный суд Черниговской области вынес приговор в отношении жителя села Выбли, который не явился в территориальный центр комплектования ( ТЦК ).

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений .

Мужчина с официальным диагнозом "олигофрения в степени легкой дебильности" признан виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

Согласно материалам дела, обвиняемый не работает, не состоит в браке и не имеет детей. Он проживает вместе с матерью, которая осуществляет за ним уход. Мужчина состоял на военном учете и был признан военно-врачебной комиссией "ограниченно пригодным" к службе во время мобилизации.

Ему неоднократно вручали повестки, однако он избегал исполнения воинского долга. В случаях принудительного доставки в военкомат его возвращали из-за проблем со здоровьем и злоупотребления алкоголем. В последний раз, получив повестку на 5 февраля 2024 года, он не явился в ТЦК, ссылаясь на болезнь, но не предоставил медицинских подтверждений.

Во время суда мужчина признал вину и объяснил, что его неоднократно отправляли в воинские части, но возвращали из-за состояния здоровья или алкогольного опьянения. однако службы он так и не проходил.

Суд назначил три года лишения свободы, однако, учитывая психическое состояние и отсутствие значительной общественной опасности, освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в два года. В соответствии с решением суда обвиняемый обязан регулярно являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы, а также стать на учет в центре занятости для трудоустройства.

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