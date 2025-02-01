Посевной календарь на февраль 2025 года составлен огородниками, узнайте, чем заняться в последний месяц зимы.

Посевной календарь на февраль 2025, опытные огородники говорят, что вода как в земле, так и в растениях подвержена гравитационному притяжению Солнца и Луны.

Так же, как приливы достигают пика во время новых и полных фаз Луны, эта теория подтверждает, семена также будут поглощать больше всего воды в это время, поэтому важно знать посевной календарь на февраль 2025.

Посевной календарь на февраль 2025 выглядит так:

1-й – 2-й день февраля: Семена, посаженные сейчас, будут плохо расти и давать мало урожая.

3 – 5-е февраля: Подходит для посадки рассады фасоли, перца, огурцов, дынь и других надземных культур там, где есть подходящий климат.

6-й – 7-й день февраля - Любое семя, посаженное сейчас, будет иметь тенденцию гнить.

8-й – 9-й - Посадить рассадные грядки и цветники. Отлично подходит для посадки бобов, томатов, кукурузы, хлопка, огурцов, перца, дынь и других надземных культур.

10-е – 14-е февраля: Очистите землю, перекопайте дерн.

15-е – 16-е февраля: Подходит для посева зерновых, сена, кормовых культур. Благоприятные дни для посадки рассады корнеплодов.

Посевной календарь на февраль 2025 гласит, что 17 – 19 февраля нужно начать грядки для рассады. Хорошие дни для пересадки. Салат и другие листовые овощи тоже подойдут.

20-е – 21-е февраля: Плохие дни для посадки рассады. Хорошие дни для урожая.

22-е – 24-е февраля: Любые корнеплоды, которые можно посадить сейчас, будут хорошо расти.

25-е ​​– 26-е февраля: Бесплодные дни, судя по посевному календарю на февраль 2025.

Подходят для расчистки, вспашки, удобрения и уничтожения вредителей растений. Хорошие дни для урожая.

27-е – 28-е февраля: Особенно хорошо подходит для огурцов, гороха, дынь и других вьющихся культур. Посадка растений клубники. Посадка перцев, томатов и других видов рассады.

Источник: farmersalmanac.

Последние новости в Украине:

Лунный посевной календарь на февраль 2025 года: названы благоприятные дни.

Прогноз погоды в Одессе на февраль 2025: синоптики рассказали, каким будет последний месяц зимы.

Каким будет февраль для Украины на фронте: астролог предупредил.