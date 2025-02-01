Украинцам назвали благоприятные и неудачные дни для стрижки волос в феврале 2025 года, появился календарь.

Луна влияет на многие процессы в нашем организме, в том числе на рост и состояние волос, поэтому важно знать календарь стрижек на февраль 2025 года.

Выбор благоприятных дней для стрижки может ускорить рост волос, укрепить и улучить здоровья волос, а также улучшить структуру волос.

В неблагоприятные дни манипуляции с волосами могут ослабить их, вызвать ломкость или привести к потере объема.

Календарь стрижек на февраль 2025 года, - благоприятные дни:

1-2 февраля (Луна в Рыбах): Отличное время для укрепляющих процедур.

Стрижка поможет сохранить здоровье волос, хотя рост может немного замедлиться.

6-7 февраля (Луна в Тельце): Эти дни идеальны для стрижки. Волосы станут гуще и крепче, а прически будут дольше сохранять форму.

10 февраля (Луна в Раке): Благоприятный день для питательных масок и процедур по уходу. Стрижка сделает волосы мягче и послушнее.

15-16 февраля (Луна в Деве): Стрижки в эти дни укрепят волосы. Также это хорошее время для окрашивания натуральными красителями.

20–21 февраля (Луна в Скорпионе): Идеальное время для экспериментов с прическами, создания новых образов и обновления стиля.

Календарь стрижек на февраль 2025 года, - нейтральные дни:

12–13 февраля (Луна во Льве): в эти дни можно стричься, но лучше сосредоточиться на укладке и легком уходе.

18-19 февраля (Луна в Весах): Волосы будут послушными и легкими в укладке, но избегайте сложных процедур.

Календарь стрижек на февраль 2025 года, - неудачные дни для стрижки:

4–5 февраля (Луна в Овне): Стрижка в эти дни может ослабить волосы, сделать их ломкими и менее объемными.

8-9 февраля (Луна в Близнецах): Не лучшее время для перемен — волосы могут потерять блеск и гладкость.

22 февраля (Новолуние в Стрельце): Новолуние — время отдыха и восстановления. Избегайте стрижек и любых химических обработок.

Источник: gobeauty.

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