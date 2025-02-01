Луна влияет на многие процессы в нашем организме, в том числе на рост и состояние волос, поэтому важно знать календарь стрижек на февраль 2025 года.
Выбор благоприятных дней для стрижки может ускорить рост волос, укрепить и улучить здоровья волос, а также улучшить структуру волос.
В неблагоприятные дни манипуляции с волосами могут ослабить их, вызвать ломкость или привести к потере объема.
Календарь стрижек на февраль 2025 года, - благоприятные дни:
1-2 февраля (Луна в Рыбах): Отличное время для укрепляющих процедур.
Стрижка поможет сохранить здоровье волос, хотя рост может немного замедлиться.
6-7 февраля (Луна в Тельце): Эти дни идеальны для стрижки. Волосы станут гуще и крепче, а прически будут дольше сохранять форму.
10 февраля (Луна в Раке): Благоприятный день для питательных масок и процедур по уходу. Стрижка сделает волосы мягче и послушнее.
15-16 февраля (Луна в Деве): Стрижки в эти дни укрепят волосы. Также это хорошее время для окрашивания натуральными красителями.
20–21 февраля (Луна в Скорпионе): Идеальное время для экспериментов с прическами, создания новых образов и обновления стиля.
Календарь стрижек на февраль 2025 года, - нейтральные дни:
12–13 февраля (Луна во Льве): в эти дни можно стричься, но лучше сосредоточиться на укладке и легком уходе.
18-19 февраля (Луна в Весах): Волосы будут послушными и легкими в укладке, но избегайте сложных процедур.
Календарь стрижек на февраль 2025 года, - неудачные дни для стрижки:
4–5 февраля (Луна в Овне): Стрижка в эти дни может ослабить волосы, сделать их ломкими и менее объемными.
8-9 февраля (Луна в Близнецах): Не лучшее время для перемен — волосы могут потерять блеск и гладкость.
22 февраля (Новолуние в Стрельце): Новолуние — время отдыха и восстановления. Избегайте стрижек и любых химических обработок.
Источник: gobeauty.
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