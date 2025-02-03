И хотя это выглядит на фоне предыдущих затруднений как настоящий успех, не стоит расслабляться.

Об этом ДС пишет доктор экономических наук, руководитель энергетических программ ОО «Украинский институт будущего» Андриан Прокоп.

свет, отключение света

В первые два месяца зимы обстрелы инфраструктуры были минимизированы благодаря ПВО, а также благоприятной погоде. Большинство недель температура держалась на плюсовых отметках. В последние дни января температура в некоторых регионах достигала +8 градусов, что позволило избежать необходимости в графиках отключений.

"За прошлый год добавилось и мощностей газовой и солнечной генерации, хотя этот прирост нельзя назвать бумом, несмотря на существенное упрощение условий подключения и ввода в эксплуатацию новых установок. Этому две ключевые причины: непонимание бизнес-процессов на рынке электроэнергии непрофильным бизнесом, а также искажение бизнес-модели долгами на рынке", - добавляет Прокоп.

свет, отключение электроэнергии

Однако эксперт отмечает, что ветровые электростанции прибавили лишь 44,6 МВт, что значительно меньше показателей предыдущего года. Однако солнечное поколение выросло на 800 МВт благодаря отмене НДС и пошлины на импорт солнечных панелей.

"Рост газовой генерации, естественно, обусловил увеличение потребления газа. На этом фоне особенно радует рост газодобычи компаниями "Нафтогаза". В прошлом году его дочь Укргаздобычи увеличила добычу товарного природного газа на 5% - до 13,9 млрд куб", - объясняет эксперт.

Несмотря на эти достижения, эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма. Недостаточное количество систем ПВО и традиционное похолодание в феврале могут изменить ситуацию.

Источник: dsnews.

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