Зима в Украине 2025 проходит без масштабных отключений электроэнергии, что вызывает оптимизм среди граждан и экспертов.

И хотя это выглядит на фоне предыдущих затруднений как настоящий успех, не стоит расслабляться.

Об этом ДС пишет доктор экономических наук, руководитель энергетических программ ОО «Украинский институт будущего» Андриан Прокоп.

В первые два месяца зимы обстрелы инфраструктуры были минимизированы благодаря ПВО, а также благоприятной погоде. Большинство недель температура держалась на плюсовых отметках. В последние дни января температура в некоторых регионах достигала +8 градусов, что позволило избежать необходимости в графиках отключений.

"За прошлый год добавилось и мощностей газовой и солнечной генерации, хотя этот прирост нельзя назвать бумом, несмотря на существенное упрощение условий подключения и ввода в эксплуатацию новых установок. Этому две ключевые причины: непонимание бизнес-процессов на рынке электроэнергии непрофильным бизнесом, а также искажение бизнес-модели долгами на рынке", - добавляет Прокоп.

Однако эксперт отмечает, что ветровые электростанции прибавили лишь 44,6 МВт, что значительно меньше показателей предыдущего года. Однако солнечное поколение выросло на 800 МВт благодаря отмене НДС и пошлины на импорт солнечных панелей.

"Рост газовой генерации, естественно, обусловил увеличение потребления газа. На этом фоне особенно радует рост газодобычи компаниями "Нафтогаза". В прошлом году его дочь Укргаздобычи увеличила добычу товарного природного газа на 5% - до 13,9 млрд куб", - объясняет эксперт.

Несмотря на эти достижения, эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма. Недостаточное количество систем ПВО и традиционное похолодание в феврале могут изменить ситуацию.

Источник: dsnews.

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