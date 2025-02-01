Супруга погибшего защитника Ивана Клявзуника-Березюка, Наталья, до сих пор не может смириться с тем, что местный священник УПЦ отказался открыть храм для отпевания ее мужа.

Как говорится в сюжете Суспільного, Ивана провожали в последний путь на развилке села, рядом с церковью.

До начала войны Иван работал дальнобойщиком, возил грузы за границу, но в 2022 году вернулся домой, услышав, что война вот-вот начнется. Он сказал жене: "Я пойду вас защищать", и ушел добровольцем в первые же дни. Во время их прощания Иван заметил: "В 2014 году ты мне говорила не уходить, я тебя послушал, но теперь я уже не могу оставаться в стороне".

Иван Клявзуник-Березюк служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", воюя в Донецком и Запорожском направлениях. 29 декабря 2022 года он погиб от осколочных ранений. Его командир в письме рассказал, как Иван всегда готов был идти в бой, не сомневаясь в своей решимости.

Пара вместе жила с 30 лет, имея двое сыновей. Старшему, Тарасу, сейчас 16 лет и учится он в лицее с военно-физической подготовкой, а младший Илья в третьем классе. Наталья всю жизнь работала медсестрой в местной больнице.

Каждый день, провожая сына в школу, Наталья проходит мимо сельской церкви, где до войны сама регулярно молилась. Ее отец и брат помогали в строительстве храма, а священник часто посещал их дом. Но после гибели Ивана, когда Наталья попросила священника УПЦ МП провести отпевание, она получила отказ. Священник отказался и даже орал на женщину, обещая, что больше не будет с ней общаться.

"Он начал на меня кричать, сказал, что я к нему не коснусь ни за чем, никогда, что бы там ни произошло. В день похорон ворота местного Свято-Духовского храма УПЦ МП были закрыты. Мужчину отпевали прямо на дороге, потом люди просто пошли на кладбище. Прошло два года, а меня до сих пор беспокоит то, что мужчину не разрешили отпеть в местной. церкви", - говорит Наталья Березюк.

В день похорон Свято-Духовскую церковь закрыли. Чин отпевания совершили священники Православной церкви Украины в Любешеве, куда траурный кортеж уехал на расстояние 8 км.

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