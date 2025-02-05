Женщина убедила волонтера послать ей 765 тысяч гривен в качестве предоплаты за дроны для Вооруженных сил Украины.

На Львовщине правоохранители разоблачили 28-летнюю женщину, которая обманула волонтера почти на 800 тысяч гривен, обещая продать дроны для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают полиция и прокуратура.

Мошенница создала страницу в одной из соцсетей, где опубликовала ложные объявления о продаже военной амуниции и одежды, которых на самом деле нет в наличии. Все предложения были фальшивыми и товары она не собиралась поставлять.

Летом 2024 года женщина убедила волонтера послать ей 765 тысяч гривен как предоплату за дроны для ВСУ. Однако обещанный товар так и не был доставлен.

Правоохранители сообщили женщине о подозрении по статье 190, часть 4 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Согласно санкции статьи, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Также Politeka писала о том, что в Луганской области преступники обворовали бабушку на полмиллиона гривен.

Злоумышленники звонили по телефону жителям столицы и представлялись правоохранителями, чтобы выманить деньги на якобы помощь родным, оказавшимся в беде.

Как говорится в приговоре суда, один из мошенников находился в Луганской области, а два других занимались организацией и распределением средств. Инцидент произошел в апреле 2021 года.

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