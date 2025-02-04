Украинские работники должны быть осведомлены, как именно содержится военный сбор из средней заработной платы за время вынужденного прогула.

Важную информацию об этом предоставляет Государственная налоговая служба Украины.

Согласно Налоговому кодексу Украины (НКУ), военный сбор исчисляется из доходов, начисленных повторно работнику за период вынужденного прогула, который начисляется и выплачивается после 1 декабря. Также в такие выплаты включаются суммы средней заработной платы за прошлые годы. Важно отметить, что такой доход подлежит налогообложению военным сбором по ставке 5% независимо от того, за какой период он начислялся.

Согласно положениям НКУ, военный сбор содержится, начисляется и выплачивается в соответствии с требованиями раздела IV и части 10. Сбор уплачивается работникам или другим налоговым агентам, которые начисляют и выплачивают доходы физическим лицам. Все доходы, начисленные работникам, включаются в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход, по некоторым определенным статьей 165 НКУ.

Таким образом, военный сбор взимается в размере 5% доходов физических лиц.

Государственная налоговая служба отмечает, что правильное начисление и уплата военного сбора является обязанностью налоговых агентов, в том числе работодателей, которые должны выполнять требования действующего законодательства.

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