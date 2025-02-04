Цена на померанских шпицев может варьироваться от $500 до $5000 и даже больше.

В Украине предлагают на продажу "очень эксклюзивного" померанского шпица за 4500 евро.

Рассказываем, что делает эту собаку столь особенной.

Породистые собаки часто стоят немало, и если вы планируете приобрести дорогого четырехлапого друга, стоит полностью выяснить, какой уход ему будет нужен.

По словам продавца, этот пес «очень эксклюзивный», имеет все характерные признаки породы и дополнен редким признаком – голубыми глазами, которые встречаются только раз в миллион. Цена собаки составляет 4500 евро, что эквивалентно свыше 196 тысяч гривен.

О породе

Померанский шпиц – это маленькая порода с ярко выраженным темпераментом. Они активны, ласковы и очень умны. Представители этой породы могут иметь разнообразную окраску: от классической оранжевой до черной, белой, кремовой и даже многоцветной. Их пушистая двойная шерсть делает померанцев похожими на маленькие шарики. Вес этих собак примерно 3,5 кг. Они легко поддаются дрессировке и обладают звонким голосом.

Цена на померанского шпица

Цена на померанских шпицев может существенно варьировать — от $500 (около 21 тысячи гривен) до $5000 (более 200 тысяч гривен) и даже больше. Стоимость зависит от многих факторов, таких как класс собаки, ее окрас и родословную. Самые доступные представители этой породы принадлежат к пятому классу и стоят обычно до 1000 долларов (41 тысяча гривен). В свою очередь, шау-класс (для выставок) стартует от 3000 долларов (около 125 850 гривен). Редкие цвета как черный шоколад или соболиный повышают стоимость животного. Кроме того, на цену влияют такие факторы, как родословная, репутация заводчика и прививка.

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