Официальный договор гарантирует арендатору защиту от выдворения, а арендодателю обеспечивает возврат имущества в хорошем состоянии.

Украинские переселенцы могут получить субсидию на аренду жилья при заключении официального договора аренды, а также если расходы на аренду превышают 30% от дохода семьи.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович во время онлайн-презентации достижений министерства. Она подчеркнула, что субсидия предоставляется только арендующим жилье официально, а договор должен быть письменным.

«Нам не важно, является ли арендодатель физическим лицом-предпринимателем или компанией. Важно, чтобы договор был заключен официально», – отметила министр.

Официальный договор гарантирует арендатору защиту от выдворения, а арендодателю обеспечивает возврат имущества в хорошем состоянии.

Жолнович объяснила, что государство стремится обеспечить законность финансовых сделок. Поэтому в субсидии будут учтены 19% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора для арендаторов.

Такие субсидии полезны не только для арендаторов, но и способствуют развитию местных общин, поскольку налоги от аренды остаются в местных бюджетах. Это стимулирует общину к приему внутриперемещенных лиц.

Размер субсидии определяется в зависимости от доходов семьи, расходов по аренде и рыночной стоимости аренды в регионе. К примеру, если семья из трех человек зарабатывает 20 тыс. грн и тратит 10 тыс. грн на аренду, субсидия покрывает разницу между этой арендной стоимостью и 30% от дохода.

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