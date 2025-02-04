Цены на мандарины в Украине снова растут, и это связано с несколькими факторами, влияющими на рынок цитрусовых.

Рост стоимости мандаринов был обусловлен уменьшением урожая из-за неблагоприятных погодных условий в Турции и Испании, а также ростом логистических расходов и девальвацией гривны.

Как пояснила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга рынка «Шувар», погода в странах-производителях мандаринов, таких как Турция и Испания, значительно усложнила сбор урожая. В Турции дожди и заморозки повлияли на количество фруктов, что привело к сокращению объемов экспорта. В Испании, из-за засухи, также были ограничения на поставки, что повысило оптовые цены. Кроме того, девальвация гривны еще больше повысила стоимость импорта, что сказалось на конечных ценах потребителей.

Цены на мандарины в декабре достигали 97 грн/кг, но в январе они несколько снизились до 60-65 грн/кг, хотя остаются на уровне выше среднего по сравнению с прошлыми годами. Спрос на мандарины традиционно растет в конце года из-за праздничных периодов, что дополнительно стимулирует рост цен.

Попович отметила, что в случае стабилизации погодных условий в странах-производителях и снижения затрат на транспортировку цены могут постепенно снижаться до конца зимы. Однако возможны новые скачки цен, если девальвация гривны и проблемы с импортом продолжатся.

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