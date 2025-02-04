В Украине за последнюю неделю цены на тепличные огурцы снизились на 11%, но, несмотря на это, они все еще на 27% дороже, чем год назад.

Отпускные цены на тепличные огурцы на этой неделе колеблются в пределах 90-125 грн. за килограмм, что эквивалентно 2,14-2,98 доллара за килограмм.

По данным мониторингового проекта EastFruit, ранее неделю назад максимальные цены достигали 140 грн (3,34 доллара).

Анализируя ситуацию с ценами, эксперты отмечают, что снижение цен произошло на фоне ограниченного предложения овощей местных тепличных комбинатов. Однако, несмотря на понижение стоимости, рынок все еще страдает от низкой торговой активности. Производители объясняют это ухудшением качества огурцов, что также приводит к уменьшению спроса.

Основными каналами сбыта для местных тепличных комбинатов являются розничные сети, однако их активность значительно снизилась из-за падения спроса со стороны потребителей. Оптовики также сократили объемы закупок, что еще больше влияет на объемы продаж тепличных огурцов.

"Но, несмотря на существенное удешевление, сегодня тепличные огурцы в Украине реализуются в среднем на 27% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом операторы рынка отмечают, что предложение этой продукции в местных комбинатах очень малообъемно, а поставки из внешнего рынкf нестабильны", - отмечают аналитики.



Прогнозируется, что с потеплением и наступлением конца февраля большинство тепличных комбинатов могут увеличить производство огурцов, что может привести к стабилизации цен и улучшению ситуации на рынке.

Последние новости Украины:

Стоимость важных продуктов перечислят: названы товары, цена которых изменится.

Цены на продукты в Украине в 2025 году однозначно изменятся: названы продукты, наиболее подорожающие.

Цены будут расти и в 2025 году: в НБУ предупредили, сколько будет продолжаться удар по кошелькам украинцев.