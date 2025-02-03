Выплаты можно использовать на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, пополнение мобильного, оформление подписки на газеты и прочее.

Государственная программа "Зимова єПідтримка" стала доступнее для граждан, не имеющих возможности воспользоваться приложением "Действие".

Теперь больше украинцев может получить помощь через "Укрпочту", информирует прессслужба ОО "ВПО Украины" .

Кто может получить выплаты

По информации ОО "ВПО Украины", перечень лиц, имеющих право на "Зимову тисячу" через почтовые отделения, расширен. Выплаты получат:

граждане в возрасте от 60 лет, которые не пользуются "Дія" и не получают пенсии или соцвыплаты через "Укрпочту";

недееспособные лица, при которых заявку подает опекун;

люди с инвалидностью I и II групп;

лица, ухаживающие за детьми с инвалидностью подгруппы А и получающие выплаты через банки.

Как оформить помощь

Для получения выплат через "Укрпочту" или почтальона нужно предоставить:

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

идентификационный код;

документ, подтверждающий статус получателя выплат;

опекунам – удостоверение личности и документ об опекунстве.

На что можно потратить деньги

Выплаты можно использовать на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, пополнение мобильного, оформление подписки на газеты, донаты на ВСУ или оплату товаров украинского производства.

Важные детали

Программа действует до конца зимы. Пожилым людям помогают оформить заявки почтальона.

Выплаты доступны только гражданам, которые находятся в Украине, поскольку для начисления необходима верификация местонахождение получателя.

Последние новости Украины:

ПриватБанк изменил правила обмена валют: теперь можно обменять доллары новым способом.

Правила получения карт: ПриватБанк на год отменит оплату одной из своих услуг.

Приватбанк не выдал деньги, но списал их: банкомат отключился при отключении электричества.