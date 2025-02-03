Наследники, проживавшие с умершим и зарегистрированные по этому адресу, не обязаны подавать заявление на наследство.

Вопрос наследования после смерти родственника всегда есть на первом месте.

Адвокат юридической компании Winner Светлана Круторогова . рассказала, кто в первую очередь имеет право на наследство.

Кто имеет право на наследство без завещания

Основными наследниками первой очереди являются дети и супружеская половина умершего. Если завещание не составлено, эти лица получат наследство равными частями. четвертой (гражданская жена). зарегистрированные по этому адресу, не обязаны подавать заявление на наследство.

Что означает завещание

Если лицо оставило завещание, право на наследство получают те, кого он указал в документе.

Кто в первую очередь претендует на наследство

По закону первое право на наследство имеют супруг, а также дети умершего. Если завещание отсутствует, частицы распределяются ровно: жена получает одну треть, а две трети делятся между детьми.

Как женщина может наследовать имущество после смерти мужчины

Если муж умер и не оставил детей и родителей, супруга может унаследовать его имущество. Однако если у него были долги, они могут перейти к жене.

Если супруги не проживали вместе, супруга должна подать заявление о вступлении в наследство в течение шести месяцев после смерти супруга. Если они жили вместе, он может получить наследство автоматически.

В случае наличия долга кредиторы могут обратиться к жене или нотариусу в течение шести месяцев. Если женщина вступает в наследство, она отвечает за долг только в пределах стоимости наследуемого имущества.

Отказ от наследства

Если женщина не хочет выплачивать долг, она может отказаться от наследства, что освободится от ответственности.

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