Размер комиссии через терминалы варьируется в зависимости от способа оплаты.

Клиенты Ощадбанка пожаловались на высокую комиссию за оплату коммунальных услуг через кассу банка.

В финучреждении разъяснили условия, за которые взимаются такие платежи и как можно избежать переплаты.

Как сообщила одна из пользователей соцсетей, при попытке осуществить оплату коммуналки через кассу она получила комиссию размером 25 грн за каждую квитанцию. Она поинтересовалась, почему такая сумма и это ли нововведение.

Как сэкономить на квитанциях

Представители Ощадбанка объяснили, что при оплате наличными через кассу комиссия составляет 1% от суммы, но не менее 25 грн. и не более 500 грн. за одну операцию.

Информация о комиссиях доступна на сайте банка. Также можно сэкономить, если заключен договор между банком и коммунальным предприятием – комиссия в таком случае будет определяться условиями договора.

Бесплатные платежи через мобильное приложение

Чтобы избежать комиссии, можно воспользоваться мобильным приложением «Мобільний Ощад». Для этого нужно:

Зайти в приложение.

Перейти в раздел "Платежи".

Выбрать «Коммунальные, Телефония, Интернет и ТВ».

Осуществить оплату картой.

Это удобный способ экономить время и деньги.

Комиссии через терминалы самообслуживания

Размер комиссии через терминалы варьируется в зависимости от способа оплаты:

Оплата наличными: 1% от суммы, минимум 20 грн, максимум 500 грн.

Платежная карта: 10 грн.

Пенсионная карточка: 5 грн.

Карточкой другого банка: 1% от суммы, не менее 20 грн.

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