Диденко прогнозирует в некоторых областях густые туманы, которые могут усугубить видимость на дорогах.

24 января следует ожидать влажную и относительно теплую погоду с туманами в некоторых регионах.

Такой прогноз сделала синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, в пятницу в Украине ожидается дождь и мокрый снег. Ветер будет преимущественно юго-восточным, слабым. Кое-где может быть почти безветренная погода.

Температура воздуха будет стабильной: ночью около 0°C, днем ​​+1°C. +4 °C, на юге теплее - до +9 °C.

Во многих областях Диденко прогнозирует густые туманы, которые могут усугубить видимость на дорогах.

Погода в Киеве 24 января

В столице облачная и влажная погода, местами возможны небольшие осадки. Температура в столице днем ​​будет +1…+3°C.

Синоптик Диденко прогнозирует, что в дальнейшем в Украине ожидается постепенное повышение температуры.

Также Politeka писала о том, что магнитные бури потрепают нервы украинцам в конце недели.

Магнитные бури оказывают влияние на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Эксперты составили календарь магнитных бурь на основе данных, предоставляемых Центром прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Медики советуют во время магнитных бурь уменьшить физические нагрузки, больше отдыхать и гулять, принимать спазмолитики и препараты для устранения болезненных симптомов, снижения давления, если это необходимо.

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