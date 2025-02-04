Зарплата УБД формируется из базового оклада, премий и дополнительных выплат в зависимости от условий исполнения служебных обязанностей.

Согласно данным Минобороны, с 1 февраля 2023 минимальная выплата для военных составляет 20 100 гривен. При этом единовременная помощь при заключении контракта зависит от должности: рядовой состав получает 24 224 гривны; сержантский и старшинский состав – 27 252 гривны; офицеры – 30 280 гривен.

В зависимости от условий службы военнослужащие могут рассчитывать на дополнительные выплаты: 100 000 гривен – за участие в боевых действиях или подтвержденное пребывание в плену; 70 000 гривен – за выполнение специальных задач на линии столкновения; 30 000 гривен – за службу вне зоны боевых действий; 20 100 гривен – в случае временной нетрудоспособности из-за ранения; 15 000–30 000 гривен – для инструкторов, занимающихся подготовкой личного состава.

Мобилизированные освобождаемые со службы военные получают компенсацию в размере 4% месячного денежного довольствия за каждый полный месяц службы, но не менее 25% месячной зарплаты. При заключении первого договора размер единовременной выплаты также зависит от должности: рядовой состав – 8 прожиточных минимумов; сержанты и старшины – 9 прожиточных минимумов; офицеры – 10 прожиточных минимумов.

Отдельные выплаты предоставляются при особых условиях: 50% месячного обеспечения – по состоянию здоровья или выслуге более 10 лет; 25% месячного обеспечения – по семейным или уважительным причинам, сообщают в Минобороны.

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