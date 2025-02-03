Выдача военного билета вторично возможна только по решению руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Военнообязанный гражданин Украины должен внимательно относиться к своим военно-учетным документам, ведь небрежное хранение или потеря может привести к административной ответственности.

Согласно статье 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за потерю военного билета из-за халатности или умышленного повреждения, на правонарушителя налагается штраф в размере от 510 до 850 гривен (30-50 неоплаченных минимумов доходов граждан). Если нарушение повторяется в особый период, штраф увеличивается и от 850 до 1700 гривен (50-150 тысяч рублей).

Как восстановить военный билет

Возобновление военного билета возможно в следующих случаях:

непригодность документа для дальнейшего использования;

потеря из-за стихийного бедствия;

воровство или потеря билета;

смена фамилии, имени или отчества.

Для восстановления необходимо представить следующие документы:

Заявление или отчет с объяснением причины утраты билета;

Паспорт гражданина Украины;

Фото размером 3х4 см;

Поврежденный билет или его остатки (если есть);

Выписка из приказа о проведении служебного расследования (если документ был потерян);

Справка из полиции о подаче заявления в случае кражи.

Важно помнить, что повторная выдача военного билета возможна только по решению руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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