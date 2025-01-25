Осадки этой недели в Украине прекратятся, а температура воздуха повысится до +11°C, особенно на юге и западе.

В Украине продолжаются осадки в виде дождя и мокрого снега, вызванного атмосферным фронтом.

Однако, согласно прогнозам синоптиков, они прекращаются уже в конце недели, уступив место потеплению.

Во второй половине недели погода в Украине будет преимущественно облачной, однако теплая.

24 января, пятница: По всей Украине возможны дожди с мокрым снегом, а местами следует ожидать тумана. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3°C, днем ​​- от +2 до +7°C. В Одесской области ожидается +10°C.

25 января, суббота: Небольшие дожди в восточных, южных регионах и Крыму, в других регионах — без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью от -1 до +4°C, днем ​​- от +3 до +8°C, на юге - от +8 до +11°C.

26 января, воскресенье: ожидается сухая погода без осадков по всей территории страны. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с, в восточных местах переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура от -1 до +4°C, дневная - от +4 до +9°C, на юге и в западных условиях - от +9 до +11°C.

Источник: NV

Последние новости Украины:

"Подъехали зелени": суд вынес приговор мужчине, который информировал о местах нахождения ТЦК

Мужчина показал полиции фальшивое удостоверение по ТЦК: суд назначил наказание

Мужчина отказался от мобилизации, считая ТЦК незаконным: суд разобрался с этим вопросом