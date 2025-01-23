В конце этой недели ожидается несколько магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут ощущать головную боль, усталость и стресс.

Эксперты составили календарь магнитных бурь основанный на данных, которые предоставляет Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9.

Для обозначения используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше – то это сильная магнитная буря.

В четверг, 23 января, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), она относится к слабым магнитным бурям.

В пятницу, 24 января, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), она соответствует средним магнитным бурям.

Прогнозы магнитных бурь могут меняться, ведь исследователи солнечной активности обновляют данные каждые три часа.

Рекомендуется регулярно следить за изменениями специалистов.

Медики советуют во время магнитных бурь уменьшить физические нагрузки, больше отдыхать и гулять, принимать спазмолитики и препараты для устранения болезненных симптомов, снижения давления, если это необходимо.

Желательно не употреблять алкоголь за три дня до наступления магнитной бури в декабре, есть легкую пищу, отказаться от употребления кофе.

Важно пить достаточно жидкости, нужно больше гулять на свежем воздухе и как можно чаще проветривать помещение.

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