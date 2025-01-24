Изменения не будут касаться тех, кто перенес номер на lifecell с декабря 2024 года.

Мобильный оператор lifecell , третий по количеству абонентов в Украине, анонсировал повышение тарифов с февраля 2025 из-за подорожания электроэнергии.

Генеральный директор группы DVL, в которую входит lifecell, Михаил Шелемба, рассказал Forbes Украина, что рост стоимости электроэнергии затронул всех операторов, и на этот год компания закладывает расходы в размере 2,3 млрд грн.

Чтобы покрыть расходы по модернизации сети и улучшению качества услуг, lifecell пересмотрел цены на некоторые тарифы. Однако оптимизация расходов позволяет покрыть лишь часть расходов.

Изменения не будут касаться перенесших номер на lifecell с декабря 2024 года — их тарифы останутся неизменными до конца 2025 года.

Выгодные тарифы от lifecell

На фоне роста цен в Киевстаре и Vodafone пользователи ищут более выгодные предложения. Одним из лучших вариантов является тариф «Мощный» от lifecell за 165 грн в месяц, включающий:

800 минут для разговоров (безлим в сети lifecell после использования);

60 ГБ мобильного Интернета при условии своевременной оплаты;

бесплатная раздача трафика через устройства.

Также можно подключить безлимитный интернет за 100 грн. в месяц при переносе номера. Это предложение привлекло множество новых абонентов в декабре 2024 года.

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