Мобильный оператор lifecell , третий по количеству абонентов в Украине, анонсировал повышение тарифов с февраля 2025 из-за подорожания электроэнергии.
Генеральный директор группы DVL, в которую входит lifecell, Михаил Шелемба, рассказал Forbes Украина, что рост стоимости электроэнергии затронул всех операторов, и на этот год компания закладывает расходы в размере 2,3 млрд грн.
Чтобы покрыть расходы по модернизации сети и улучшению качества услуг, lifecell пересмотрел цены на некоторые тарифы. Однако оптимизация расходов позволяет покрыть лишь часть расходов.
Изменения не будут касаться перенесших номер на lifecell с декабря 2024 года — их тарифы останутся неизменными до конца 2025 года.
Выгодные тарифы от lifecell
На фоне роста цен в Киевстаре и Vodafone пользователи ищут более выгодные предложения. Одним из лучших вариантов является тариф «Мощный» от lifecell за 165 грн в месяц, включающий:
800 минут для разговоров (безлим в сети lifecell после использования);
60 ГБ мобильного Интернета при условии своевременной оплаты;
бесплатная раздача трафика через устройства.
Также можно подключить безлимитный интернет за 100 грн. в месяц при переносе номера. Это предложение привлекло множество новых абонентов в декабре 2024 года.
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